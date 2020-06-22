Билан и Расторгуев споют на концерте в честь Победы на Мамаевом Кургане

Телеканал «Россия» 24 июня покажет Концерт в честь Победы на Мамаевом кургане в Волгограде.

Торжественный концерт в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет у подножия монумента «Родина-мать зовет!». Монумент будет видоизменен с помощью масштабной видеоинсталляции, в рамках концерта прозвучат знаменитые песни военных лет и стихи о народном подвиге.

В День Победы на Мамаевом Кургане выступят Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Николай Расторгуев, Сергей Мазаев, Дима Билан, Александр Петров, Ирина Пегова и другие артисты.

Трансляция концерта начнется в 21.00.

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