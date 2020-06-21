Коллега Ефремова оценил слухи о решении вырезать актера из нового сериала

Актер Дмитрий Лысенков, снимающийся в сериале «Вампиры средней полосы», прокомментировал слухи о решении вырезать из проекта исполнителя главной роли Михаила Ефремова после смертельного ДТП с его участием.

Ранее об этом сообщили СМИ со ссылкой на самого Лысенкова.

«[Информации, что сериал будет доснят без Ефремова,] не стоит доверять. Я говорил о том, что сериал «Вампиры средней полосы» не доснят — из-за пандемии остановилось [его] производство. А во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменен артист. Возможно... Зависит тут, скорее всего, от решения суда, мне кажется, а не от продюсеров даже», — рассказал актер «Газете.Ru».

Итоговое решение об участии Ефремова в сериале будут принимать продюсеры, уточнил Лысенков.

«Принято ли на данный момент решение? Мне они [продюсеры] не сообщали, во всяком случае. Мне об этом никто официально не писал», — заключил артист.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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