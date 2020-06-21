Режиссер Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое

Российский режиссер Алексей Учитель объявил о завершении съемок художественного фильма о рок-музыканте Викторе Цое, сообщает ТАСС.

«Вчера как раз была последняя смена. Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму «Цой», который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя», — сказал Учитель.

По словам режиссера, в картине будут представлены события, произошедшие в 1990 году. Главным героем фильма будет водитель «Икаруса», участвовавший в смертельном ДТП с артистом.

Выход фильма в широкий прокат запланирован на осень 2020 года.

21 июня 2020 года музыканту Виктору Цою могло исполниться 58 лет.