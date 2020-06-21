В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали. Об этом сообщается на странице девушки в Instagram.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», — написала пользователь, которая представилась матерью девушки.

По данным подписчиков Анастасии, она погибла, разбившись на мотоцикле.

Анастасия Тропицель позиционировала себя как блогер, который вдохновляет «делать то, что нельзя». На странице девушки насчитывается более 1,1 млн подписчиков.