Лидеру Uma2rman рассказал о проникновении грабителей в его дом

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский рассказал, что в его дом пытались проникнуть грабители. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Он отметил, что неизвестные пытались проникнуть в его дом, куда теперь направляется следственная группа.

«К нам залезли жулики. Искали несметные сокровища в нашей квартире, но, к сожалению, у человека с шестью детьми вряд ли они есть», — пошутил Кристовский.

Музыкант также показал комнату с разбросанными вещами и вскрытым оружейным сейфом. По его словам, грабители похитили драгоценные украшения его жены, а оружие брать не стали.