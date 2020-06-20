Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении

Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой «не убивать» актера Михаила Ефремова, сообщает РИА «Новости».

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! <…> Он просто не выйдет из тюрьмы», — сказал Долинский.

Он отметил, что сам сидел в заключении и уверен, что Ефремов не переживет тюрьмы, так как у него есть проблемы с печенью, почками и нервной системой.

Актер подчеркнул, что произошедшее ДТП является трагедией, он принес соболезнования родственником погибшего.

При этом Долинский попросил их «не добивать» Ефремова, иначе на их руках так же «будет кровь».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат раскрыл имена потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

— Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

— Ефремова опять допрашивали пять часов по делу о ДТП