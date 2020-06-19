Дочь Ефремова хочет взять опеку над больной матерью

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария хочет взять опеку над своей матерью — актрисой Ксенией Качалиной.

Об этом в беседе с изданием «Стархит» рассказал представитель девушки — адвокат Владимир Комсолев. По его словам, у Ксении Качалиной есть проблемы со здоровьем, и ей необходимо лечение. «Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. Поэтому всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь — только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем», — уточнил он.

По словам адвоката, звездная наследница все же переживает за мать, которая практически беспомощна и никому не нужна. «Во-первых, в квартире, где проживает Качалина, установлены новые замки, — продолжает юрист. — Попасть туда не может даже Анна-Мария, которая там прописана. Во-вторых, из апартаментов идет неприятный запах, актрису несколько раз не заставали дома... Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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