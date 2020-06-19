Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

Актер Александр Домогаров объяснил свой пост, в котором заявил, что не хочет выходить на сцену из-за травли актера Михаила Ефремова, недавно ставшего участником смертельного ДТП.

По словам Домогарова, он говорил прежде всего не о Ефремове, а о его критиках. «Речь в этих страшных посланиях о вас, «люди», не о нас, тараканах богемы и творческой тусовки — как только вы нас не обзывали, как его только не называли — упырь, подонок, алкашная тварь. Господи, люди, остановитесь», — попросил Домогаров в Instagram. Он еще раз потребовал прекратить травлю, напомнив, что Михаил Ефремов понесет наказание.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом. В крови актера были обнаружены следы наркотиков.

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