Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда

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Галина Дашевская в фильме «Операция на сердце» (1982) Галина Дашевская в фильме «Операция на сердце» (1982)
Галина Дашевская в фильме «Операция на сердце» (1982)
kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает «Пятый канал».

79-летняя актриса театра им. Моссовета скончалась от травм.

Трагедия произошла на станции Жаворонки МЖД.

Дебютную роль Дашевская сыграла в картине «Поезд милосердия» в 1964 году. В 1990-х Галина Дашевская перестала сниматься, однако однажды вернулась на экран — в телефильме 2008 года «Серебряный век».