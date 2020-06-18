Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда

Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает «Пятый канал».

79-летняя актриса театра им. Моссовета скончалась от травм.

Трагедия произошла на станции Жаворонки МЖД.

Дебютную роль Дашевская сыграла в картине «Поезд милосердия» в 1964 году. В 1990-х Галина Дашевская перестала сниматься, однако однажды вернулась на экран — в телефильме 2008 года «Серебряный век».