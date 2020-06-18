Мацуев стал первым попавшим в Берлин на гастроли россиянином
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Пианист Денис Мацуев стал первым россиянином, которого пустили в Берлин на гастроли с марта 2020 года — после начала пандемии коронавируса. Об этом артист сообщил в своем Facebook.
Мацуев прибыл в Германию для выступления с Берлинским филармоническим оркестром. «Мне сейчас на границе сообщили, что я первый русский, кому официально разрешено въехать с марта, русскому гражданину, артисту, пианисту», — поделился с подписчиками он, отметив, что находится в приподнятном «гастрольном» состоянии.
Юбилейный концерт Дениса Мацуева в Государственном Кремлевском дворце перенесен на 14 октября.
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