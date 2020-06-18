Умерла 103-летняя певица Вера Линн
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Певица и дама Ордена Британской империи Вера Линн, чья песня We'll Meet Again стала символом надежды во время Второй мировой войны, умерла в возрасте 103 лет 18 июня.
Об этом сообщает Radio Times со ссылкой на семью Линн. «Семья со скорбью сообщает о кончине одной из самых любимых артисток Британии», — говорится в официальном сообщении родных.
В 2001 году Вера Линн учредила именной детский благотворительный фонд. В интервью она заявляла, что хочет, чтобы ее помнили за ее меценатство, а не за песни, которые она исполняла для укрывающихся от бомбежек британцев в убежищах.
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