Умерла 103-летняя певица Вера Линн

Певица и дама Ордена Британской империи Вера Линн, чья песня We'll Meet Again стала символом надежды во время Второй мировой войны, умерла в возрасте 103 лет 18 июня.

Об этом сообщает Radio Times со ссылкой на семью Линн. «Семья со скорбью сообщает о кончине одной из самых любимых артисток Британии», — говорится в официальном сообщении родных.

В 2001 году Вера Линн учредила именной детский благотворительный фонд. В интервью она заявляла, что хочет, чтобы ее помнили за ее меценатство, а не за песни, которые она исполняла для укрывающихся от бомбежек британцев в убежищах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британская певица Вера Линн отметит столетие новым альбомом

— Названы любимые песни Елизаветы II