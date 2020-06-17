Кристен Стюарт предстанет в роли принцессы Дианы в новом фильме

Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер». Об этом сообщает Deadline.

Режиссером киноработы стал Пабло Ларраина.

Сюжетом фильма станет история уик-энда в начале 1990-х, когда принцесса Диана решила, что ей нужно расторгнуть брак, поскольку ее замужество с принцем Чарльзом не работает. Сценаристом фильма был назначен Стивен Найт.

По данным издания, работа над производством картины начнется в 2021 году.