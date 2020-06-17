Кристен Стюарт предстанет в роли принцессы Дианы в новом фильме
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Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в новом фильме «Спенсер». Об этом сообщает Deadline.
Режиссером киноработы стал Пабло Ларраина.
Сюжетом фильма станет история уик-энда в начале 1990-х, когда принцесса Диана решила, что ей нужно расторгнуть брак, поскольку ее замужество с принцем Чарльзом не работает. Сценаристом фильма был назначен Стивен Найт.
По данным издания, работа над производством картины начнется в 2021 году.