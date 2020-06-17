Топ-менеджер Netflix пожертвовал $120 млн колледжам для темнокожих

Топ-менеджер Netflix Рид Гастингс пожертвовал $120 млн учебным организациям, где традиционно обучаются темнокожие студенты.

В интервью CNBS Гастингс указал на то, что некоторые из таких колледжей работают уже около 150 лет. «Не впервые расизм поднимает свою чудовищно уродливую голову. И в стране есть колледжи, у которых меньше всего ресурсов, но которые берут на себя ответственность на высоком уровне обучать студентов, которым ресурсы нужны больше всего», — сказал он.

Согласно данным Forbes, состояние Гастингса оценивается в $4,8 млрд.

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