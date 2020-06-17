Фильмам с Михаилом Ефремовым предрекли рост популярности

Кинокритик Роман Григорьев в новом интервью предрек рост популярности фильмам с Михаилом Ефремовым, которого сейчас обвиняют в смертельном ДТП.

Он назвал Ефремова хорошим актером, фильмы с которым будут смотреть из-за скандала. «Это будет дополнительный манок такой: скандальная история, давайте мы ее посмотрим, здесь он еще нормальный, он не сидел, здесь он не пил и он в кадре у нас трезвый, хороший, значит, давайте смотреть», — цитирует критика kp.ru.

При этом Григорьев осудил решение оставить Ефремова под домашним арестом, хотя в тюрьме или изоляторах сидят люди, которые «ничего не совершали».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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