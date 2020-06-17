Найден самый дорогой памятник актеру на Новодевичьем кладбище

Самым дорогим в истории отечест­венного кинематографа стал установленный в 2013 году на Новодевичьем кладбище памятник актеру Вячеславу Тихонову, сообщают «Аргументы и факты».

Утверждается, что создание и установка памятника работы скульптора Александра Благовестнова обошлись в 5 млн руб. Памятник изображает самого Тихонова в натуральный рост в образе Отто фон Штирлица на фоне барельефа по мотивам картины Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов» с 30 библейскими персонажами. Скульптурную композицию по проекту Благовестнова отливали из бронзы итальянские мастера.

Благовестнов также создал памятники Виктору Цою, Василию Шукшину, Андрею Тарковскому, Геннадию Шпаликову и Александру Абдулову.

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