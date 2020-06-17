Объявлена дата церемонии вручения премии «Эмми»

Церемония вручения награды телеакадемии США «Эмми» пройдет в воскресенье, 20 сентября, на телеканале ABC. Об этом в своем Twitter написал американский комик Джимми Киммел.

Он также сообщил, что будет ведущим церемонии.

«Я не знаю, где или как или даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию!» — написал Киммел.

Отмечается, что шоумен выступит в роли ведущего церемонии вручения этой премии в третий раз.

Имена номинантов премии 2020 года станут известны 28 июля.