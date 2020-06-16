Эмир Кустурица собрался на парад Победы в Москву

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица приедет на парад Победы в Москву 24 июня по официальному приглашению, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя режиссера Драгана Радивоевича.

По словам Радивоевича, Кустурица отправится в Москву один, без своей группы No smoking orchestra.

Также на параде в Москве будут присутствовать президент Сербии Александр Вучич и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик, а по Красной площади пройдут 75 сербских гвардейцев.

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