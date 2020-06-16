Опубликован трейлер фильма «Папы» о радостях отцовства

В Сети появился трейлер фильма «Папы» о радостях отцовства — режиссерского дебюта актрисы Брайс Даллас Ховард.

В документальной картине будут показаны истории шести пап со всего мира, также в нее вошли интервью известных пап: режиссера Рона Ховарда, шоуменов Джимми Фэллона и Джимми Киммела, актера Уилла Смита, домашние видео звезд.

Премьера картины состоится 19 июня на видеоплатформе Apple TV Plus.

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