Друг рассекретил развод Бориса Корчевникова
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Телеведущий Владимир Березин рассказал о том, что считавшийся убежденным холостяком шоумен и его друг Борис Корчевников был женат.
По словам Березина, он был на свадьбе Бориса с актрисой Анной Сесиль Свердловой. «Такое домашнее чаепитие. Отличная девушка — милая и талантливая, жаль, что у них не вышло, они расстались еще до того, как Боря узнал о своей болезни. Поэтому упрекать Сесиль нельзя, что больного оставила», — цитирует Березина eg.ru.
Со Свердловой Корчевников встречался 8 лет. Несколько лет назад он опроверг слухи о том, что был женат на актрисе.
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