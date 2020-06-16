Друг рассекретил развод Бориса Корчевникова

Телеведущий Владимир Березин рассказал о том, что считавшийся убежденным холостяком шоумен и его друг Борис Корчевников был женат.

По словам Березина, он был на свадьбе Бориса с актрисой Анной Сесиль Свердловой. «Такое домашнее чаепитие. Отличная девушка — милая и талантливая, жаль, что у них не вышло, они расстались еще до того, как Боря узнал о своей болезни. Поэтому упрекать Сесиль нельзя, что больного оставила», — цитирует Березина eg.ru.

Со Свердловой Корчевников встречался 8 лет. Несколько лет назад он опроверг слухи о том, что был женат на актрисе.

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