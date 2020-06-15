Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова. Об этом она написала в своем Instagram.

«Беда со всем нашим обществом! Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников», — заявила актриса.

Она добавила, что не верит в искренность страданий семьи.

«Как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?» — написала Шукшина.

По ее мнению, ДТП с Ефремовым «вскрыло нарыв всего общества», который заключается в «отсутствии национальной идеи» и «свободе от Бога».

Кроме того, она призвала родных погибшего переживать свое горе в церкви.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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