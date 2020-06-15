Marvel перезапустит Железного человека

Компания Marvel объявила, что перезапустит комиксы про Железного человека. Об этом говорится в тизере на YouTube-канале киновселенной.

Над новой историей будут работать писатель Кристофер Кэнтвелл и художник CAFU, новую броню Старка создал Алекс Росс.

Согласно краткому описанию сюжета, Тони Старк пережил трудные времени и теперь мстителя ждет «возвращение к истокам».

«В сентябре этого года Тони Старк вернется», — гласит описание под видео.

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