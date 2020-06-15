Marvel перезапустит Железного человека
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Компания Marvel объявила, что перезапустит комиксы про Железного человека. Об этом говорится в тизере на YouTube-канале киновселенной.
Над новой историей будут работать писатель Кристофер Кэнтвелл и художник CAFU, новую броню Старка создал Алекс Росс.
Согласно краткому описанию сюжета, Тони Старк пережил трудные времени и теперь мстителя ждет «возвращение к истокам».
«В сентябре этого года Тони Старк вернется», — гласит описание под видео.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Назван величайший герой в истории кино
— «Отомстители»: что будет с Тони Старком в «Тор: Любовь и гром»
— Дауни-младший вяжет свитер и шутит о Железном человеке в новогоднем тизере «Доктора Дулиттла»