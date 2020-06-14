Скончался актер Сергей Масленников

Актер Сергей Масленников умер в возрасте 58 лет. Об этом в своем «ВКонтакте» сообщает пресс-служба петербургского государственного музыкально-драматического театра «Буфф».

«Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта», — указано в сообщении.

Причины смерти артиста не приводятся.

Масленников в 1988 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.