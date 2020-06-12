Только 10 картин смогут участвовать в номинации «Лучший фильм» на «Оскаре»
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Американская киноакадемия объявила, что в 2022 году в категории «Лучший фильм» на «Оскаре» будут соревноваться только десять картин, пишет «Кинопоиск».
Отмечается, что изменения уже были внесены в устав организации. Ранее число участников ежегодно менялось.
Также, в сотрудничестве с Гильдией продюсеров, Академия разработает правила, чтобы поддержать разнообразие людей, работающих в отрасли.
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