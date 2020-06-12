Назван величайший герой в истории кино

Журнал Empire составил рейтинг величайших киногероев в истории.

Так, список возглавил археолог Индиана Джонс, которого сыграл голливудский актер Харрисон Форд.

На втором месте оказалась Эллен Рипли из фильма «Чужой» в исполнении Сигурни Уивер. Третью позицию занял «Железный человек» из франшизы Marvel, данного героя сыграл Роберт Дауни-младший.

В десятку также попали Капитан Америка, Люк Скайуокер и принцесса Лея из «Звездных войн», Бэтмен, Супермен и Черная Пантера.

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