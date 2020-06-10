Опубликован тизер фильма «Мы» по антиутопии Замятина

Студия Central Partnership представила тизерный трейлер фильма «Мы» по одноименной книге-антиутопии русского писателя Евгения Замятина.

Главные герои фильма — жители Единого Государства, в котором у каждого жителя есть свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома, а секс происходит по расписанию.

Главные роли в фильме Гамлета Дульяна исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская и Филипп Янковский.

Евгений Замятин опубликовал «Мы» в 1920 году. Действие книги разворачивается в XXVI веке после разрушительной войны.

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