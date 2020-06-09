Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД в нетрезвом состоянии по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда столицы.

Там сообщили, что в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения артисту.

В суде заявили, что Ефремов признан обвиняемым по статье 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения»).

В данный момент артист задержан до решения суда.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремова привезли в суд Москвы для избрания меры пресечения

— Михаил Ефремов признал себя виновным после смертельного ДТП

— Источник: в крови Михаила Ефремова обнаружили остаточные следы наркотиков