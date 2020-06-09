Ефремов задержан

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Полиция Москвы сообщила, что Михаил Ефремов официально задержан, передает «Интерфакс».

«Ефремов задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, столкнулся на автомобиле Jeep Grand Cherokee с грузовиком Lada, водитель которого позднее умер в больнице.

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