Ефремов задержан
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Полиция Москвы сообщила, что Михаил Ефремов официально задержан, передает «Интерфакс».
«Ефремов задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, столкнулся на автомобиле Jeep Grand Cherokee с грузовиком Lada, водитель которого позднее умер в больнице.
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