Источник: в крови Михаила Ефремова обнаружили остаточные следы наркотиков

При анализе крови актера Михаила Ефремова, устроившего накануне смертельное ДТП в Москве, были найдены остаточные следы наркотиков. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в крови артиста были обнаружены остаточные следы марихуаны и кокаина, которые тот «когда-то ранее употреблял».

«На конечном результате, на этом ДТП, это вряд ли отразилось», — сказал собеседник агентства.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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