Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы»

Звезды оригинальной трилогии «Матрица» Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз в интервью Empire одобрили сценарий нового фильма франшизы.

По словам Мосс, что она не ожидала приглашения на съемки в четвертой части, однако сценарий Ланы Вачовски удивил ее. Актриса нашла его более глубоким по смыслу, чем предыдущие части. В свою очередь, Киану Ривз подчеркнул, что «Матрица 4» будет актуальным фильмом, а сценарий его очень тронул.

Премьера картины «Матрица-4» должна состояться весной 2021 года.

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