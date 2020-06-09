Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы»
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Звезды оригинальной трилогии «Матрица» Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз в интервью Empire одобрили сценарий нового фильма франшизы.
По словам Мосс, что она не ожидала приглашения на съемки в четвертой части, однако сценарий Ланы Вачовски удивил ее. Актриса нашла его более глубоким по смыслу, чем предыдущие части. В свою очередь, Киану Ривз подчеркнул, что «Матрица 4» будет актуальным фильмом, а сценарий его очень тронул.
Премьера картины «Матрица-4» должна состояться весной 2021 года.
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