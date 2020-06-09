В Кремле отреагировали на призыв лишить Ефремова наград и званий после ДТП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв депутата Виталия Милонова лишить всех наград и званий актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков назвал произошедшее ДТП трагическим случаем.

«Об этом мы вообще не думаем. Здесь речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель, и неважно, кто он, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», — сказал Песков.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы накануне вечером. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно о смерти пострадавшего.