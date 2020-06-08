Жена Кокшенова рассказала о его неизвестной супруге

Последняя жена актера Михаила Кокшенова Елена в эфире шоу «Ты не поверишь» на НТВ рассказала, что у артиста была жена, о которой он никому не рассказывал.

По словам Елены, первой официальной супругой Кокшенова была художница Алла Шавырина. При этом, утверждает она, у Кокшенова не было приятных воспоминаний об этой женщиной, поэтому связь с ней, как и дочь от Шавыриной, он якобы скрывал.

Кокшенов умер вечером 4 июня в больнице. Ранее СМИ писали, что перед смертью Кокшенов проходил лечение в реабилитационном центре в Московской области. Осенью 2017 года он перенес инсульт. Народного артиста России выписали из больницы в январе 2018 года, после чего он на публике не появлялся, его замечали только во время прогулок во дворе дома.

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