Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма «Брат­ 2». По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.

«Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают, — сказал он «Газете.Ru».

Отвечая на вопрос о личном отношении к изменению изначального облика фильма, Сельянов заявил, что нужно смотреть, как это было сделано — «тупо или талантливо». «Фильм «Брат­ 2» видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить», — заключил продюсер.

В честь 20-летия «Брат­а 2» вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни «Гудбай, Америка» американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.