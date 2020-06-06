В Роспотребнадзоре рассчитывают на открытие культурных учреждений в сентябре

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассчитывает на то, что открытие нового сезона по открытию культурных мероприятий придется на середину сентября, передает РИА «Новости».

«Это наша сегодняшняя надежда, и она будет уверенностью только тогда, когда мы достигнем определённых цифр», — сказала Попова на видеовстрече с деятелями культуры.

При этом она отметила, что определенных сроков пока нет, самое важно при открытии сезона — это здоровье граждан.

По состоянию на 6 июня в России выявлено 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 725 летальных исходов, выздоровело 221 388 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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