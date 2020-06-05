Чурикова назвала смерть Кокшенова неожиданной

Актриса театра и кино Инна Чурикова в беседе с телеканалом «360» отреагировала на смерть артиста Михаила Кокшенова.

По словам Чуриковой, новость о кончине Кокшенова стала для нее неожиданной. «Все, кто знает Мишу, будут помнить его. И он будет необходим. Такие люди, добрые, солнечные, очень выразительные, необходимы другим. Они держат какой-то тот оптимизм, который нам нужен. В этом человеке он действительно был. Я бесконечно опечалена», — поделилась эмоциями Чурикова.

Народный артист России Михаил Кокшенов — звезда фильмов «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди», «Ширли-мырли», «Спортлото-82» и др. В 2017 году перенес инсульт. Скончался в больнице 4 июня 2020 года.

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