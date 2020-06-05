Аркадий Инин: Кокшенов был народным артистом «по любви»

Михаил Кокшенов был талантливым артистом, которого очень любили зрители. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сказал сценарист Аркадий Инин, выразив соболезнования в связи со смертью прославленного актера.

«Он был народным артистом по званию, но дело не в звании — он и по жизни был абсолютно народным артистом, зрители его обожали. И поэтому то, на что не хватило бы никакой сметы, чтобы снять кино, ему удавалось это сделать, что называется, «по любви». Если нужно было площадку огородить в центре города, что было ни за какие деньги невозможно, Миша шел со своей обезоруживающей улыбкой к милиционерам, и те выстраивались перед ним, как перед генералом, по струнке. Огораживали любые участки, перекрывали движение, он мог остановить самолеты в аэропорту, мог задержать поезд. Но абсолютно не пользовался этим в своих целях», — сказал Инин.

Будучи разносторонним человеком, Кокшенов начал осваивать режиссерскую профессию в самое тяжелое время, добавил драматург.

«Он был человеком крайне разносторонним, и ему были тесны актерские рамки, и он пошел в режиссеры. Причем пошел в самое трудное время. Время так называемого «кооперативного кино», когда фильмы снимались за три копейки и одной камерой. И он все равно умел сделать абсолютно народные картины», — подчеркнул собеседник издания.

О смерти советского и российского актера Михаила Кокшенова стало известно в пятницу, 5 июня. Ему было 83 года.

Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».