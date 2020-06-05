Жена Кокшенова уточнила обстоятельства его смерти

Супруга актера Михаила Кокшенова Наталья Лепехина в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК уточнила обстоятельства смерти мужа.

По словам Лепехиной, Кокшенов умер вечером 4 июня в больнице. СМИ сообщали, что перед смертью Кокшенов проходил лечение в реабилитационном центре в Московской области.

Народный артист России Михаил Кокшенов — звезда фильмов «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди», «Ширли-мырли», «Спортлото-82» и др. В 2017 году перенес инсульт.

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