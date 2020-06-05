Султаншу Хюррем в «Великолепном веке» могла сыграть брюнетка

Актриса Фахрие Эвджен могла сыграть главную женскую роль в сериале «Великолепный век», однако ее место заняла Мерьем Узерли.

Как сообщает RusTurkey, продюсеры и кастинг-директора утвердили Мерьем Узерли на роль султанши Хюррем практически в последний момент.

Роль Хюррем принесла Мерьем Узерли мировую популярность. Карьера Фахрие Эвджен складывается скромнее. В 2015 году она вышла замуж за звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита и сейчас воспитывает годовалого сына от актера.

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