«Чернобыль» стал фаворитом номинаций телепремии BAFTA

Телевизионная премия BAFTA Британской киноакадемии объявила номинантов, сообщает Variety.

Фаворитом номинаций в 2020 году стал сериал HBO о ядерной катастрофе в СССР «Чернобыль». Сериал претендует на победу в 14 категориях, включая «Лучший мини-сериал». Столько же номинаций в истории премии получал только сериал «Убивая Еву» в 2019 году.

Церемония вручения должна была состояться 17 мая, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 31 июля. Награды будут вручены виртуально, трансляция премии будет вестись из закрытой студии.

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