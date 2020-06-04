Бывший гендиректор канала «1+1» возглавил минкульт Украины

Бывший генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко возглавил министерство культуры Украины, сообщает РИА «Новости».

54-летний Ткаченко на досрочных парламентских выборах 2019 года получил 9 место в списке партии «Слуга народа», позже в парламенте возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

До политической карьеры Ткаченко 11 лет руководил холдингом Игоря Коломойского «1+1 media», куда входят телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», «Униан-ТВ» и др. Всего почти 30 лет проработал на телевидении и в продакшен-сфере.

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