Вышел трейлер сериала «Страна Лавкрафта»

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На YouTube-канале компании HBO появился новый трейлер предстоящего сериала «Страна Лавкрафта».

Как известно, телешоу создано по мотивам одноименной книги писателя Мэтта Раффа.

Премьера сериала на канале HBO пройдет в августе 2020 года.