Больная дочь Успенской назвала мать «соучастницей преступления»

Дочь певицы Любови Успенской в Instagram отчитала критиков, ругающих ее картины, а также высказалась по поводу своей матери.

Себя она называет «больным человеком» и не понимает, почему подвергается атаке хейтеров. «А тем, кому не нравятся картины, — покажите дипломы искусствоведа, вообще-то люди годами учатся читать искусство», — негодует Плаксина. Она также заявила, что «обезличенная толпа» манипулирует представителями шоу-бизнеса. «Вы все на сцене — рабы стада», — заключила Татьяна, отмечая, что ей как жертве преступления затыкают рот. «Ты — соучастница преступления, мама, ты одна из вершин, ты же королева, ты нажилась на деградации!» — закончила свой пост она.

Несколько месяцев назад между Успенской и Плаксиной разгорелся конфликт. Девушка обвинила мать в издевательствах и уехала из России к отцу в США. До этого Плаксина долго восстанавливалась после аварии с велосипедом, в которую попала за границей, и перенесла несколько тяжелых операций.

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