Скончалась 91-летняя актриса из «Скорой помощи»

Американская актриса Пегги Поуп скончалась в возрасте 91 года, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на близких артистки.

Родные уточнили, что смерть Пегги Поуп наступила по естественным причинам и не связана с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Поуп снималась в кино с 1966 года. Наиболее известна по роли секретарши Маргарет в фильме-хите 1980 года «С 9 до 5», также много снималась в сериалах — «Моя жена меня приворожила», «Скорая помощь», «Закон и порядок».

У актрисы не осталось детей. Своей семьей она считала многочисленных племянников.