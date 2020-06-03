Лоза резко ответил спевшему «песню простаты» Киркорову

Композитор и певец Юрий Лоза в беседе с «Вечерней Москвой» резко ответил Филиппу Киркорову, который в передаче на канале СТС спел «песню простаты» и назвал Лозу «никому не нужным аппендицитом».

По мнению Лозы, Киркоров не может написать песню или книгу и поэтому «просто придуривается, чтобы популяризировать себя». «Аппендицит — это болезнь, а не орган. Так называется воспаление отростка слепой кишки — аппендикса. Без аппендикса жить достаточно проблематично. Этот орган — часть иммунной системы человека, он — накопитель полезных бактерий, отвечает за восстановление микрофлоры», — просветил Киркорова Лоза, предложив певцу расширять кругозор.

Филипп Киркоров пародировал передачу Елены Малышевой «Жить здорово», в которой регулярно можно услышать песни от лица различных органов.

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