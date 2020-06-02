Названа причина смерти 30-летнего актера из «Сумерек»

Американский актер Грегори Тайри Бойс, который известен по роли в первой части фантастической киносаги «Сумерки», а также его девушка скончались от передозировки наркотиками. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на коронерскую службу.



По данным издания, молодые люди отравилась кокаином и фентанилом.



Ранее стало известно, что тела Тайри Бойса и его девушки обнаружили в квартире актера в Лас-Вегасе.

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