Названа причина смерти 30-летнего актера из «Сумерек»

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Грегори Тайри Бойс Грегори Тайри Бойс
Грегори Тайри Бойс
imdb.com

Американский актер Грегори Тайри Бойс, который известен по роли в первой части фантастической киносаги «Сумерки», а также его девушка скончались от передозировки наркотиками. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на коронерскую службу.

По данным издания, молодые люди отравилась кокаином и фентанилом.

Ранее стало известно, что тела Тайри Бойса и его девушки обнаружили в квартире актера в Лас-Вегасе.

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