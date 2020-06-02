Звезда «Американской истории ужасов» получил роль в новом сериале Disney+
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Звезда сериала «Американская история ужасов» и супергеройской франшизы «Люди Икс» Эван Питерс получил роль в новом сериале Disney+ «ВандаВижен».
Сайт Murphy сообщает, что контракт на съемки Питер подписал в конце 2019 года и успел сняться в проекте до введения санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Пока студии Disney и Marvel Studios не комментировали слухи и не рассказывали, какую именно значимую роль получил Питерс.
Известно, что Эван Питерс трижды играл Пьетро Максимофф, брата главной героини фильма Ванды, в фильмах Fox. Премьера сериала «ВандаВижен» должна состояться в декабре 2020 года.
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