Умер украинский композитор Мирослав Скорик

В возрасте 81 года скончался на Украине композитор, дирижер и музыковед Мирослав Скорик. Об этом сообщил в Facebook главный режиссер Национальной оперы Украины им. Шевченко Анатолий Соловьяненко.

«Отошел в вечность выдающийся деятель искусств <...> Скорик», — говорится в посте.

Соловьяненко не уточнил причину смерти композитора.

Известно, что Скорик писал музыку к мультфильмам, сериалам и более чем 40 фильмам, среди которых: «Гуси-лебеди летят», «Высокий перевал», «Тени забытых предков» и не только. Украинский композитор преподавал на Украине, в США и Австралии. Имеет четыре ордена: «За заслуги» (I, II , III степени) и орден «Знак Почета», а также звание «Героя Украины» (2008).