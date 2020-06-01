Владимир Кузьмин резко ответил «жалующимся» на отсутствие денег артистам

Народный артист России Владимир Кузьмин попросил артистов не жаловаться на то, что они находятся в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «СтарХит».

Он считает, что лучше эти деньги пусть они направят медикам, «которые работают сутками, умирают в своих скафандрах». Музыкант выразил уверенность, что артисты из-за сложившейся ситуации «не пропадут». По мнению Кузьмина, в ближайшее время она изменится в лучшую сторону.

«Мои музыканты хорошо зарабатывают, нормально себя чувствуют, не голодают. Среди коллег тоже нет тех, кто финансово страдает», — отметил Кузьмин.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что многие российские звезды оказались в «бедственном положении», поскольку лишились возможности зарабатывать. Высказывание продюсера высмеял певец Сергей Шнуров. Он попросил выслать семье Пригожина денег на еду.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

— Михаил Ефремов заявил о превращении артистов в дармоедов