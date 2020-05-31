Пригожин и Валерия не получили обещанную «гумпомощь» в виде «Дошираков»

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия не получили обещанную «гуманитарную помощь» в виде вермишели от партии «Коммунисты России». Об этом звездная пара сообщила РИА «Новости».

По словам Валерии, они уже не первый день ждут обещанную им вермишель, но ее все нет.

«Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них «Доширак», — добавил Пригожин.

Ранее в партии «Коммунисты России» заявили, что после слов Пригожина о голодающих во время пандемии коронавируса артистах они направили звездной паре несколько пачек вермишели и обращение, в котором предлагается в качестве «действенного способа не умереть с голоду» пойти работать на стройку или завод.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Коммунисты России» отправили Пригожину «Дошираки» в качестве поддержки

— Пригожин оценил отправленную ему «гуманитарную помощь» в виде «Дошираков»

— Лепс усомнился в словах Пригожина о голодающих артистах