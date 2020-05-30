Кухня со звездой «Очень странных дел» и «Фантастическая симфония» Берлиоза в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на воскресенье, 31 мая.

31 мая в Okko состоится премьера комедийной драмы «Запретная кухня» со звездой «Очень странных дел» Ноа Шнаппом. В центре сюжета ленты — 12-летний мальчик Эйб, который примечателен двумя вещами: он очень любит готовить авторские блюда и растет в уникальной семье, где практически не утихают конфликты (его родственники по материнской линии являются израильскими евреями, по отцовской — палестинскими мусульманами). Несмотря на название, новинка онлайн-проката не столько о готовке (хотя голодным фильм смотреть крайне не рекомендуется), сколько о поиске гармонии — в том числе и между, казалось бы, абсолютно чуждыми «ингредиентами».

Еще одна комедийная премьера — «Настоящие боссы» (в оригинале у фильма еще более говорящее название «Like a Boss») с Роуз Бирн, Тиффани Хэддиш, Сальмой Хайек и Дженнифер Кулидж в главных ролях. Это история о двух лучших подругах, управляющих созданной ими с нуля косметической компанией. В один (не очень) прекрасный день девушки сталкиваются с финансовыми проблемами и необходимостью сотрудничества с крупной корпорацией, в результате чего их дружба отправляется на серьезнейшую проверку.

Любителям классической музыки в воскресенье необходимо обратить внимание на «Фантастическую симфонию» Гектора Берлиоза в исполнении Уральского академического филармонического оркестра. Его худруком и главным дирижером является народный артист России Дмитрий Лисс.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09:00 — утренняя йога в рамках проекта #ФитнесПротивВируса, с помощью которого реально поддерживать отличную форму, оставаясь дома;

12:00 — «Развивашки», анимационный цикл для младшей аудитории Okko о животных, предметах и многом другом;

День

14:00 — рецепт равиоли Парма от итальянского шеф-повара Клаудио Пировано;

16:00 — богатая коллекция «Классика Disney», мультфильмы на любой вкус: от «Бемби» и «Золушки» до «Котов-аристократов» и «Короля Льва»;

Вечер

19:00 — концерт «Берлиоз. Фантастическая симфония»;

21:00 — премьера «Запретной кухни»;

22:00 — просмотр комедии «Настоящие боссы».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.