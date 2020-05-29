Сериал о миллениале-мусульманине и путешествие через Альпы в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на субботу, 30 мая.

В субботу в Okko состоится премьера второго сезона сериала «Рами». Это комедийная драма о Рами Хассане, американце египетского происхождения, живущем в Нью-Джерси, который с трудом балансирует между молодежными соблазнами большого города и традициями ислама. За первый сезон исполнитель главной роли в шоу Рами Юсеф (он же является и одним из авторов проекта) получил «Золотой Глобус» в номинации «Лучшая мужская роль на ТВ (комедия или мюзикл)». Второй сезон «Рами» доступен по подписке «Сериалы Amediateka».

Кроме того, 30 мая подписчикам Okko предлагается к просмотру фильм «Пролетая над Альпами». Документальная история двух друзей Людо и Нико, отправившихся в путешествие через Альпы и решивших подниматься на вершины каждой из семи стран, которые попали в их маршрут. Лента изобилует красочными видами европейской природы и знаменитых гор, покорить которые жаждут многие.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

10:00 — занятие по программе «Диско-тайм». Это тренировка для юных подписчиков Okko 3-8 лет, представляющая из себя зажигательные танцы под популярные детские песни;

12:00 — мультколлекция «Уроки тетушки Совы» — анимационный проект для маленьких почемучек;

День

14:00 — рецепт клафути с вишней, французского десерта, который соединяет в себе черты запеканки и пирога;

16:00 — многосерийное «Счастье на тарелке», шоу о путешествиях, кулинарии и природе;

Вечер

19:00 — фильм «Пролетая над Альпами»;

21:00 — якутская сказка «Хвастливая лягушка» в исполнении знаменитого актера Виктора Добронравова;

22:00 — премьера второго сезона «Рами». Шоу доступно по подписке «Сериалы Amediateka».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.